بيزو مكسيكي إلى ريال سعودي

تحويل MXN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
218.91 sar

1.00000 MXN = 0.21891 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:33 UTC
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MXN إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062288.08291.433551.657360.956618.1996
1GBP1.1590211.23105102.0851.661431.920811.1087221.0927
1USD0.941450.812315182.9251.34961.560310.900617.1339
1INR0.01135290.009795780.012059110.01627490.01881590.01086040.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / ريال سعودي
1 MXN0.21891 SAR
5 MXN1.09455 SAR
10 MXN2.18911 SAR
20 MXN4.37822 SAR
50 MXN10.94555 SAR
100 MXN21.89110 SAR
250 MXN54.72775 SAR
500 MXN109.45550 SAR
1000 MXN218.91100 SAR
2000 MXN437.82200 SAR
5000 MXN1094.55500 SAR
10000 MXN2189.11000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Mexican Peso
1 SAR4.56807 MXN
5 SAR22.84035 MXN
10 SAR45.68070 MXN
20 SAR91.36140 MXN
50 SAR228.40350 MXN
100 SAR456.80700 MXN
250 SAR1142.01750 MXN
500 SAR2284.03500 MXN
1000 SAR4568.07000 MXN
2000 SAR9136.14000 MXN
5000 SAR22840.35000 MXN
10000 SAR45680.70000 MXN