2000 بيزو مكسيكي إلى ريال سعودي

تحويل MXN إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ mxn
٤٣٣٫٢٦ sar

1.00000 MXN = 0.21663 SAR

Mid-market exchange rate at 15:16
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928151.356783.4230.7968130.87781.515844.90545
1 EUR1.077411.4617189.87990.858550.94571.633175.28513
1 CAD0.7370830.684131161.48960.5873170.6470111.11733.61572
1 INR0.01198710.0111260.016262910.009551480.01052230.01817050.0588021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / ريال سعودي
1 MXN0.21663 SAR
5 MXN1.08315 SAR
10 MXN2.16631 SAR
20 MXN4.33262 SAR
50 MXN10.83155 SAR
100 MXN21.66310 SAR
250 MXN54.15775 SAR
500 MXN108.31550 SAR
1000 MXN216.63100 SAR
2000 MXN433.26200 SAR
5000 MXN1083.15500 SAR
10000 MXN2166.31000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Mexican Peso
1 SAR4.61615 MXN
5 SAR23.08075 MXN
10 SAR46.16150 MXN
20 SAR92.32300 MXN
50 SAR230.80750 MXN
100 SAR461.61500 MXN
250 SAR1154.03750 MXN
500 SAR2308.07500 MXN
1000 SAR4616.15000 MXN
2000 SAR9232.30000 MXN
5000 SAR23080.75000 MXN
10000 SAR46161.50000 MXN