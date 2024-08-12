1 يوان صيني إلى دولار سنغافوري

تحويل CNY إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.18 sgd

¥1.000 CNY = S$0.1845 SGD

Mid-market exchange rate at 10:20
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CNY إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51683.9521.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1780.965
1 EUR1.0938.5181.510.8561.65691.7431.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار سنغافورة
1 CNY٠٫١٨٤٤٧ SGD
5 CNY٠٫٩٢٢٣٧ SGD
10 CNY١٫٨٤٤٧٤ SGD
20 CNY٣٫٦٨٩٤٨ SGD
50 CNY٩٫٢٢٣٧٠ SGD
100 CNY١٨٫٤٤٧٤٠ SGD
250 CNY٤٦٫١١٨٥٠ SGD
500 CNY٩٢٫٢٣٧٠٠ SGD
1000 CNY١٨٤٫٤٧٤٠٠ SGD
2000 CNY٣٦٨٫٩٤٨٠٠ SGD
5000 CNY٩٢٢٫٣٧٠٠٠ SGD
10000 CNY١٬٨٤٤٫٧٤٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Chinese Yuan RMB
1 SGD٥٫٤٢٠٨٠ CNY
5 SGD٢٧٫١٠٤٠٠ CNY
10 SGD٥٤٫٢٠٨٠٠ CNY
20 SGD١٠٨٫٤١٦٠٠ CNY
50 SGD٢٧١٫٠٤٠٠٠ CNY
100 SGD٥٤٢٫٠٨٠٠٠ CNY
250 SGD١٬٣٥٥٫٢٠٠٠٠ CNY
500 SGD٢٬٧١٠٫٤٠٠٠٠ CNY
1000 SGD٥٬٤٢٠٫٨٠٠٠٠ CNY
2000 SGD١٠٬٨٤١٫٦٠٠٠٠ CNY
5000 SGD٢٧٬١٠٤٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 SGD٥٤٬٢٠٨٫٠٠٠٠٠ CNY