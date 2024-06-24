تحويل USD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أمريكي إلى دولار سنغافوري

1,000 usd
1,355.05 sgd

$1.000 USD = S$1.355 SGD

Mid-market exchange rate at 02:41
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64311.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.960.98116.56510.6830.5785.30113.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار سنغافورة
1 USD١٫٣٥٥٠٥ SGD
5 USD٦٫٧٧٥٢٥ SGD
10 USD١٣٫٥٥٠٥٠ SGD
20 USD٢٧٫١٠١٠٠ SGD
50 USD٦٧٫٧٥٢٥٠ SGD
100 USD١٣٥٫٥٠٥٠٠ SGD
250 USD٣٣٨٫٧٦٢٥٠ SGD
500 USD٦٧٧٫٥٢٥٠٠ SGD
1000 USD١٬٣٥٥٫٠٥٠٠٠ SGD
2000 USD٢٬٧١٠٫١٠٠٠٠ SGD
5000 USD٦٬٧٧٥٫٢٥٠٠٠ SGD
10000 USD١٣٬٥٥٠٫٥٠٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار أمريكي
1 SGD٠٫٧٣٧٩٨ USD
5 SGD٣٫٦٨٩٩٠ USD
10 SGD٧٫٣٧٩٨٠ USD
20 SGD١٤٫٧٥٩٦٠ USD
50 SGD٣٦٫٨٩٩٠٠ USD
100 SGD٧٣٫٧٩٨٠٠ USD
250 SGD١٨٤٫٤٩٥٠٠ USD
500 SGD٣٦٨٫٩٩٠٠٠ USD
1000 SGD٧٣٧٫٩٨٠٠٠ USD
2000 SGD١٬٤٧٥٫٩٦٠٠٠ USD
5000 SGD٣٬٦٨٩٫٩٠٠٠٠ USD
10000 SGD٧٬٣٧٩٫٨٠٠٠٠ USD