تحويل GBP إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

ألف جنيه إسترليني إلى كرونة دنماركية

1,000 gbp
8,816.88 dkk

£1.000 GBP = kr8.817 DKK

Mid-market exchange rate at 21:33
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.781.370.8941.635
1 EUR1.069189.3421.61170.811.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0940.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / كرونة دانمركية
1 GBP٨٫٨١٦٨٨ DKK
5 GBP٤٤٫٠٨٤٤٠ DKK
10 GBP٨٨٫١٦٨٨٠ DKK
20 GBP١٧٦٫٣٣٧٦٠ DKK
50 GBP٤٤٠٫٨٤٤٠٠ DKK
100 GBP٨٨١٫٦٨٨٠٠ DKK
250 GBP٢٬٢٠٤٫٢٢٠٠٠ DKK
500 GBP٤٬٤٠٨٫٤٤٠٠٠ DKK
1000 GBP٨٬٨١٦٫٨٨٠٠٠ DKK
2000 GBP١٧٬٦٣٣٫٧٦٠٠٠ DKK
5000 GBP٤٤٬٠٨٤٫٤٠٠٠٠ DKK
10000 GBP٨٨٬١٦٨٫٨٠٠٠٠ DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / جنيه استرليني
1 DKK٠٫١١٣٤٢ GBP
5 DKK٠٫٥٦٧١٠ GBP
10 DKK١٫١٣٤١٩ GBP
20 DKK٢٫٢٦٨٣٨ GBP
50 DKK٥٫٦٧٠٩٥ GBP
100 DKK١١٫٣٤١٩٠ GBP
250 DKK٢٨٫٣٥٤٧٥ GBP
500 DKK٥٦٫٧٠٩٥٠ GBP
1000 DKK١١٣٫٤١٩٠٠ GBP
2000 DKK٢٢٦٫٨٣٨٠٠ GBP
5000 DKK٥٦٧٫٠٩٥٠٠ GBP
10000 DKK١٬١٣٤٫١٩٠٠٠ GBP