روبية سريلانكية (LKR)

والروبية السريلانكية هي عملة سري لانكا. تم رمزها ب "Rs" ، <unk> <unk> في سينهاليز ، و <unk> في تاميلي. رمز العملة هو LKR. إن الروبية السريلانكية تحتوي على ستة أرقام مهمة لعامل التحويل. فهي تعتبر نقوداً ورقية. وأكثر بورصة الروبية شعبية هي الدولار الأميركي.