روبية سريلانكية (LKR)

والروبية السريلانكية هي عملة سري لانكا. تم رمزها ب "Rs" ، <unk> <unk> في سينهاليز ، و <unk> في تاميلي. رمز العملة هو LKR. إن الروبية السريلانكية تحتوي على ستة أرقام مهمة لعامل التحويل. فهي تعتبر نقوداً ورقية. وأكثر بورصة الروبية شعبية هي الدولار الأميركي.

اسم العملة

روبية سريلانكية

رمز العملة

Sr

سعر الصرف LKR

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
من LKR0.003080.004150.002500.255550.004790.002890.004210.01132
إلى LKR324.50000240.83400399.962003.91317208.88100345.46300237.4590088.34740

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف روبية سريلانكي