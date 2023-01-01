روبية سريلانكية (LKR)
والروبية السريلانكية هي عملة سري لانكا. تم رمزها ب "Rs" ، <unk> <unk> في سينهاليز ، و <unk> في تاميلي. رمز العملة هو LKR. إن الروبية السريلانكية تحتوي على ستة أرقام مهمة لعامل التحويل. فهي تعتبر نقوداً ورقية. وأكثر بورصة الروبية شعبية هي الدولار الأميركي.
اسم العملة
روبية سريلانكية
رمز العملة
Sr
سعر الصرف LKR
|USD
|CAD
|GBP
|INR
|AUD
|EUR
|SGD
|AED
|من LKR
|0.00308
|0.00415
|0.00250
|0.25555
|0.00479
|0.00289
|0.00421
|0.01132
|إلى LKR
|324.50000
|240.83400
|399.96200
|3.91317
|208.88100
|345.46300
|237.45900
|88.34740
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.