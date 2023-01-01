روبية سريلانكي إلى دينار جزائري

تحويل LKR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
423.55 dzd

1.00000 LKR = 0.42355 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Algerian Dinar
1 LKR0.42355 DZD
5 LKR2.11773 DZD
10 LKR4.23546 DZD
20 LKR8.47092 DZD
50 LKR21.17730 DZD
100 LKR42.35460 DZD
250 LKR105.88650 DZD
500 LKR211.77300 DZD
1000 LKR423.54600 DZD
2000 LKR847.09200 DZD
5000 LKR2117.73000 DZD
10000 LKR4235.46000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / روبية سريلانكية
1 DZD2.36102 LKR
5 DZD11.80510 LKR
10 DZD23.61020 LKR
20 DZD47.22040 LKR
50 DZD118.05100 LKR
100 DZD236.10200 LKR
250 DZD590.25500 LKR
500 DZD1180.51000 LKR
1000 DZD2361.02000 LKR
2000 DZD4722.04000 LKR
5000 DZD11805.10000 LKR
10000 DZD23610.20000 LKR