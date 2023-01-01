روبية سريلانكي إلى كيب لاوي

تحويل LKR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٦١٬٥٨٩٫٥٠ lak

1.00000 LKR = 61.58950 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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LKR إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.43661.661190.963618.3195
1GBP1.1528711.2294102.1881.656191.91511.1109121.1196
1USD0.937750.813405183.121.347151.557750.903617.1788
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620730.0187410.0108710.206675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / كيب لاوسي
1 LKR61.58950 LAK
5 LKR307.94750 LAK
10 LKR615.89500 LAK
20 LKR1231.79000 LAK
50 LKR3079.47500 LAK
100 LKR6158.95000 LAK
250 LKR15397.37500 LAK
500 LKR30794.75000 LAK
1000 LKR61589.50000 LAK
2000 LKR123179.00000 LAK
5000 LKR307947.50000 LAK
10000 LKR615895.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / روبية سريلانكية
1 LAK0.01624 LKR
5 LAK0.08118 LKR
10 LAK0.16237 LKR
20 LAK0.32473 LKR
50 LAK0.81183 LKR
100 LAK1.62365 LKR
250 LAK4.05912 LKR
500 LAK8.11825 LKR
1000 LAK16.23650 LKR
2000 LAK32.47300 LKR
5000 LAK81.18250 LKR
10000 LAK162.36500 LKR