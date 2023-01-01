روبية سريلانكي إلى دولار بهامي

تحويل LKR إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
3.09 bsd

1.00000 LKR = 0.00309 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:18 UTC
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LKR إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار البهامي
1 LKR0.00309 BSD
5 LKR0.01543 BSD
10 LKR0.03086 BSD
20 LKR0.06173 BSD
50 LKR0.15432 BSD
100 LKR0.30864 BSD
250 LKR0.77160 BSD
500 LKR1.54321 BSD
1000 LKR3.08642 BSD
2000 LKR6.17284 BSD
5000 LKR15.43210 BSD
10000 LKR30.86420 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / روبية سريلانكية
1 BSD324.00000 LKR
5 BSD1620.00000 LKR
10 BSD3240.00000 LKR
20 BSD6480.00000 LKR
50 BSD16200.00000 LKR
100 BSD32400.00000 LKR
250 BSD81000.00000 LKR
500 BSD162000.00000 LKR
1000 BSD324000.00000 LKR
2000 BSD648000.00000 LKR
5000 BSD1620000.00000 LKR
10000 BSD3240000.00000 LKR