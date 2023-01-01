5 دولار بهامي إلى روبية سريلانكي

تحويل BSD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥ bsd
١٬٥٩٦٫٢٥ lkr

1.00000 BSD = 319.25000 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:24 UTC
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BSD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078289.22911.46491.668140.954218.397
1GBP1.1688411.26025104.2951.712241.94981.1153121.5033
1USD0.927450.793493182.75751.358651.547150.88517.0627
1INR0.01120710.009588170.012083510.01641720.0186950.01069390.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / روبية سريلانكية
1 BSD319.25000 LKR
5 BSD1596.25000 LKR
10 BSD3192.50000 LKR
20 BSD6385.00000 LKR
50 BSD15962.50000 LKR
100 BSD31925.00000 LKR
250 BSD79812.50000 LKR
500 BSD159625.00000 LKR
1000 BSD319250.00000 LKR
2000 BSD638500.00000 LKR
5000 BSD1596250.00000 LKR
10000 BSD3192500.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار البهامي
1 LKR0.00313 BSD
5 LKR0.01566 BSD
10 LKR0.03132 BSD
20 LKR0.06265 BSD
50 LKR0.15662 BSD
100 LKR0.31323 BSD
250 LKR0.78309 BSD
500 LKR1.56617 BSD
1000 LKR3.13234 BSD
2000 LKR6.26468 BSD
5000 LKR15.66170 BSD
10000 LKR31.32340 BSD