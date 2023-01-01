روبية سريلانكي إلى جنيه جيرزي

تحويل LKR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
2.41 jep

1.00000 LKR = 0.00241 JEP

Mid-market exchange rate at 21:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.491591.658110.9645518.8258
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719411.911371.1118721.7012
1 USD0.912950.791985183.3351.361751.513780.880617.187
1 INR0.01095520.009503630.011999810.01634070.01816490.0105670.20624

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جيرسي
1 LKR0.00241 JEP
5 LKR0.01204 JEP
10 LKR0.02407 JEP
20 LKR0.04814 JEP
50 LKR0.12036 JEP
100 LKR0.24072 JEP
250 LKR0.60179 JEP
500 LKR1.20359 JEP
1000 LKR2.40718 JEP
2000 LKR4.81436 JEP
5000 LKR12.03590 JEP
10000 LKR24.07180 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / روبية سريلانكية
1 JEP415.42400 LKR
5 JEP2077.12000 LKR
10 JEP4154.24000 LKR
20 JEP8308.48000 LKR
50 JEP20771.20000 LKR
100 JEP41542.40000 LKR
250 JEP103856.00000 LKR
500 JEP207712.00000 LKR
1000 JEP415424.00000 LKR
2000 JEP830848.00000 LKR
5000 JEP2077120.00000 LKR
10000 JEP4154240.00000 LKR