Sri Lanka rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → JEP çevirin

1.000 lkr
2,55 jep

1.00000 LKR = 0.00255 JEP

10:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0733589.12891.452941.651940.94761518.3266
1 GBP1.1692811.25505104.2171.69891.931591.1080321.429
1 USD0.931650.796781183.03811.353651.539050.8828517.0742
1 INR0.01121970.009595370.012042710.01630160.01853430.01063190.205619

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Sri Lanka rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Jersey poundu
1 LKR0.00255 JEP
5 LKR0.01274 JEP
10 LKR0.02549 JEP
20 LKR0.05098 JEP
50 LKR0.12744 JEP
100 LKR0.25488 JEP
250 LKR0.63720 JEP
500 LKR1.27440 JEP
1000 LKR2.54880 JEP
2000 LKR5.09760 JEP
5000 LKR12.74400 JEP
10000 LKR25.48800 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Sri Lanka Rupisi
1 JEP392.34100 LKR
5 JEP1961.70500 LKR
10 JEP3923.41000 LKR
20 JEP7846.82000 LKR
50 JEP19617.05000 LKR
100 JEP39234.10000 LKR
250 JEP98085.25000 LKR
500 JEP196170.50000 LKR
1000 JEP392341.00000 LKR
2000 JEP784682.00000 LKR
5000 JEP1961705.00000 LKR
10000 JEP3923410.00000 LKR