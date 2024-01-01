500 Sri Lanka rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → JEP çevirin

500 lkr
1,29 jep

1,000Sr LKR = 0,002579£ JEP

06:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0027
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0026
Değişim-0.78%-3.95%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → JEP istatistikleri

LKR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → JEP kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

LKR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → JEP kurundaki değişiklik -3.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,7883,7281,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6261,1080,6690,9682,66
1 GBP1,2831,7721107,4011,9641,1851,7144,712
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Jersey poundu
1 LKR0,00258 JEP
5 LKR0,01289 JEP
10 LKR0,02579 JEP
20 LKR0,05157 JEP
50 LKR0,12893 JEP
100 LKR0,25785 JEP
250 LKR0,64463 JEP
500 LKR1,28926 JEP
1000 LKR2,57851 JEP
2000 LKR5,15702 JEP
5000 LKR12,89255 JEP
10000 LKR25,78510 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Sri Lanka Rupisi
1 JEP387,82000 LKR
5 JEP1.939,10000 LKR
10 JEP3.878,20000 LKR
20 JEP7.756,40000 LKR
50 JEP19.391,00000 LKR
100 JEP38.782,00000 LKR
250 JEP96.955,00000 LKR
500 JEP193.910,00000 LKR
1000 JEP387.820,00000 LKR
2000 JEP775.640,00000 LKR
5000 JEP1.939.100,00000 LKR
10000 JEP3.878.200,00000 LKR