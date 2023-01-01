1 جنيه جيرزي إلى روبية سريلانكي

تحويل JEP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1 jep
396.25 lkr

1.00000 JEP = 396.25200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

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JEP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / روبية سريلانكية
1 JEP396.25200 LKR
5 JEP1981.26000 LKR
10 JEP3962.52000 LKR
20 JEP7925.04000 LKR
50 JEP19812.60000 LKR
100 JEP39625.20000 LKR
250 JEP99063.00000 LKR
500 JEP198126.00000 LKR
1000 JEP396252.00000 LKR
2000 JEP792504.00000 LKR
5000 JEP1981260.00000 LKR
10000 JEP3962520.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جيرسي
1 LKR0.00252 JEP
5 LKR0.01262 JEP
10 LKR0.02524 JEP
20 LKR0.05047 JEP
50 LKR0.12618 JEP
100 LKR0.25236 JEP
250 LKR0.63091 JEP
500 LKR1.26182 JEP
1000 LKR2.52364 JEP
2000 LKR5.04728 JEP
5000 LKR12.61820 JEP
10000 LKR25.23640 JEP