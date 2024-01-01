1 фунт Джерси в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте JEP в LKR по реальному обменному курсу
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|1 JEP в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|394,9360
|394,9360
|Низкий
|384,7790
|369,5770
|В среднем
|388,7716
|382,6117
|Изменить
|1.44%
|5.11%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к LKR
За последние 30 дней максимальный курс JEP к LKR составил 394,9360, а минимальный — 384,7790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 388,7716. Изменение курса JEP к LKR в процентном соотношении составило 1.44.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к LKR составил 394,9360, а минимальный — 369,5770. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 382,6117. Изменение курса JEP к LKR в процентном соотношении составило 5.11.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Шри-Ланкийская рупия
|1 JEP
|391,75700 LKR
|5 JEP
|1 958,78500 LKR
|10 JEP
|3 917,57000 LKR
|20 JEP
|7 835,14000 LKR
|50 JEP
|19 587,85000 LKR
|100 JEP
|39 175,70000 LKR
|250 JEP
|97 939,25000 LKR
|500 JEP
|195 878,50000 LKR
|1000 JEP
|391 757,00000 LKR
|2000 JEP
|783 514,00000 LKR
|5000 JEP
|1 958 785,00000 LKR
|10000 JEP
|3 917 570,00000 LKR