20 шри-ланкийских рупий в джерсийские фунты

Сконвертируйте LKR в JEP по реальному обменному курсу

20 lkr
0,05 jep

1.00000 LKR = 0.00256 JEP

Среднерыночный курс в 17:11
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566251.073689.17461.452851.656660.93502518.4276
1 GBP1.1673711.25325104.0971.695961.933881.0915221.5112
1 USD0.931450.797925183.06131.353251.543090.8709517.1643
1 INR0.0112140.009606460.012039310.01629220.01857770.01048560.206646

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Фунт Джерси
1 LKR0.00256 JEP
5 LKR0.01278 JEP
10 LKR0.02555 JEP
20 LKR0.05110 JEP
50 LKR0.12776 JEP
100 LKR0.25552 JEP
250 LKR0.63881 JEP
500 LKR1.27762 JEP
1000 LKR2.55524 JEP
2000 LKR5.11048 JEP
5000 LKR12.77620 JEP
10000 LKR25.55240 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Шри-Ланкийская рупия
1 JEP391.35300 LKR
5 JEP1956.76500 LKR
10 JEP3913.53000 LKR
20 JEP7827.06000 LKR
50 JEP19567.65000 LKR
100 JEP39135.30000 LKR
250 JEP97838.25000 LKR
500 JEP195676.50000 LKR
1000 JEP391353.00000 LKR
2000 JEP782706.00000 LKR
5000 JEP1956765.00000 LKR
10000 JEP3913530.00000 LKR