История обменного курса фунт Джерси–шри-ланкийские рупии

Обменный курс фунт Джерси/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 391,757, отражая изменение в размере -0.405% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 395,783, и минимумом, равным 389,783, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.332% увеличение стоимости.