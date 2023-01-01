روبية سريلانكي إلى فرنك سويسري
تحويل LKR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سريلانكية
|1 CHF
|358.54600 LKR
|5 CHF
|1792.73000 LKR
|10 CHF
|3585.46000 LKR
|20 CHF
|7170.92000 LKR
|50 CHF
|17927.30000 LKR
|100 CHF
|35854.60000 LKR
|250 CHF
|89636.50000 LKR
|500 CHF
|179273.00000 LKR
|1000 CHF
|358546.00000 LKR
|2000 CHF
|717092.00000 LKR
|5000 CHF
|1792730.00000 LKR
|10000 CHF
|3585460.00000 LKR