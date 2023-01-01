روبية سريلانكي إلى فرنك سويسري

تحويل LKR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٫٧٩ chf

1.00000 LKR = 0.00279 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الفرنك السويسري
1 LKR0.00279 CHF
5 LKR0.01395 CHF
10 LKR0.02789 CHF
20 LKR0.05578 CHF
50 LKR0.13945 CHF
100 LKR0.27890 CHF
250 LKR0.69726 CHF
500 LKR1.39452 CHF
1000 LKR2.78904 CHF
2000 LKR5.57808 CHF
5000 LKR13.94520 CHF
10000 LKR27.89040 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سريلانكية
1 CHF358.54600 LKR
5 CHF1792.73000 LKR
10 CHF3585.46000 LKR
20 CHF7170.92000 LKR
50 CHF17927.30000 LKR
100 CHF35854.60000 LKR
250 CHF89636.50000 LKR
500 CHF179273.00000 LKR
1000 CHF358546.00000 LKR
2000 CHF717092.00000 LKR
5000 CHF1792730.00000 LKR
10000 CHF3585460.00000 LKR