Sri Lanka rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LKR → CHF çevirin

1.000 lkr
2,82 chf

1.00000 LKR = 0.00282 CHF

10:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0734589.1391.453181.65210.94769518.328
1 GBP1.1693811.25525104.2361.699291.93191.1082121.432
1 USD0.93160.796654183.03971.353751.539050.8828517.0739
1 INR0.01121840.009593650.012042410.01630240.01853390.01063170.205611

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Sri Lanka rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İsviçre Frangı
1 LKR0.00282 CHF
5 LKR0.01412 CHF
10 LKR0.02824 CHF
20 LKR0.05648 CHF
50 LKR0.14121 CHF
100 LKR0.28241 CHF
250 LKR0.70603 CHF
500 LKR1.41207 CHF
1000 LKR2.82413 CHF
2000 LKR5.64826 CHF
5000 LKR14.12065 CHF
10000 LKR28.24130 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 CHF354.09200 LKR
5 CHF1770.46000 LKR
10 CHF3540.92000 LKR
20 CHF7081.84000 LKR
50 CHF17704.60000 LKR
100 CHF35409.20000 LKR
250 CHF88523.00000 LKR
500 CHF177046.00000 LKR
1000 CHF354092.00000 LKR
2000 CHF708184.00000 LKR
5000 CHF1770460.00000 LKR
10000 CHF3540920.00000 LKR