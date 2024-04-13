5 İsviçre frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile CHF → LKR çevirin

5 chf
1.631,41 lkr

1,000 CHF = 326,3 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

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İsviçre frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 CHF326,28100 LKR
5 CHF1.631,40500 LKR
10 CHF3.262,81000 LKR
20 CHF6.525,62000 LKR
50 CHF16.314,05000 LKR
100 CHF32.628,10000 LKR
250 CHF81.570,25000 LKR
500 CHF163.140,50000 LKR
1000 CHF326.281,00000 LKR
2000 CHF652.562,00000 LKR
5000 CHF1.631.405,00000 LKR
10000 CHF3.262.810,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İsviçre Frangı
1 LKR0,00306 CHF
5 LKR0,01532 CHF
10 LKR0,03065 CHF
20 LKR0,06130 CHF
50 LKR0,15324 CHF
100 LKR0,30648 CHF
250 LKR0,76621 CHF
500 LKR1,53242 CHF
1000 LKR3,06484 CHF
2000 LKR6,12968 CHF
5000 LKR15,32420 CHF
10000 LKR30,64840 CHF