1 Sri Lanka rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile LKR → CHF çevirin

1 lkr
0,00 chf

1,000Sr LKR = 0,002901SFr. CHF

05:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00300,0031
Düşük0,00290,0029
Ortalama0,00290,0030
Değişim-2.66%-4.84%
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1 LKR → CHF istatistikleri

LKR → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0029 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0029 oldu. LKR → CHF kurundaki değişiklik -2.66 değerindeydi.

LKR → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0031, en düşük 0,0029 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0030 oldu. LKR → CHF kurundaki değişiklik -4.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7121,5320,9231,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6351,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5791,9681,1871,7164,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İsviçre Frangı
1 LKR0,00290 CHF
5 LKR0,01450 CHF
10 LKR0,02901 CHF
20 LKR0,05802 CHF
50 LKR0,14504 CHF
100 LKR0,29008 CHF
250 LKR0,72521 CHF
500 LKR1,45042 CHF
1000 LKR2,90083 CHF
2000 LKR5,80166 CHF
5000 LKR14,50415 CHF
10000 LKR29,00830 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 CHF344,72900 LKR
5 CHF1.723,64500 LKR
10 CHF3.447,29000 LKR
20 CHF6.894,58000 LKR
50 CHF17.236,45000 LKR
100 CHF34.472,90000 LKR
250 CHF86.182,25000 LKR
500 CHF172.364,50000 LKR
1000 CHF344.729,00000 LKR
2000 CHF689.458,00000 LKR
5000 CHF1.723.645,00000 LKR
10000 CHF3.447.290,00000 LKR