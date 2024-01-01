LKR - CHF Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

İsviçre frangı

İsviçre frangı

İsviçre frangı, İsviçre'nin para birimidir. İsviçre frangı popüler olarak euro ile takas edilir. Frank "Fr" veya "SFr" veya "FS" şeklinde gösterilir ve para birimi kodu CHF'dir. İsviçre frangı itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İsviçre frangı Almanya'da 'franken', Fransızca ve Romanşça'da 'franc' ve İtalyanca'da franco olarak...



CHF hakkında daha fazla bilgi edinin