روبية سريلانكي إلى تالا ساموي

تحويل LKR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٨٫٣٤ wst

1.00000 LKR = 0.00834 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 19:29 UTC
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LKR إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Samoan Tala
1 LKR0.00834 WST
5 LKR0.04171 WST
10 LKR0.08342 WST
20 LKR0.16683 WST
50 LKR0.41708 WST
100 LKR0.83417 WST
250 LKR2.08542 WST
500 LKR4.17084 WST
1000 LKR8.34168 WST
2000 LKR16.68336 WST
5000 LKR41.70840 WST
10000 LKR83.41680 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / روبية سريلانكية
1 WST119.88000 LKR
5 WST599.40000 LKR
10 WST1198.80000 LKR
20 WST2397.60000 LKR
50 WST5994.00000 LKR
100 WST11988.00000 LKR
250 WST29970.00000 LKR
500 WST59940.00000 LKR
1000 WST119880.00000 LKR
2000 WST239760.00000 LKR
5000 WST599400.00000 LKR
10000 WST1198800.00000 LKR