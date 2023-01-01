روبية سريلانكي إلى تالا ساموي
تحويل LKR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى تالا ساموي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Samoan Tala / روبية سريلانكية
|1 WST
|119.88000 LKR
|5 WST
|599.40000 LKR
|10 WST
|1198.80000 LKR
|20 WST
|2397.60000 LKR
|50 WST
|5994.00000 LKR
|100 WST
|11988.00000 LKR
|250 WST
|29970.00000 LKR
|500 WST
|59940.00000 LKR
|1000 WST
|119880.00000 LKR
|2000 WST
|239760.00000 LKR
|5000 WST
|599400.00000 LKR
|10000 WST
|1198800.00000 LKR