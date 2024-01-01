Sri Lanka rupisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LKR → WST çevirin

1.000 lkr
8,76 wst

1.00000 LKR = 0.00876 WST

10:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.04251.539050.93171.347553.6729
1 CAD0.73863410.58838961.3381.13680.688190.9953472.71293
1 GBP1.255351.699561104.2471.932051.169581.691654.61078
1 INR0.0120420.01630310.0095925710.01853330.01121960.01622720.0442292

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Samoa Talası
1 LKR0.00876 WST
5 LKR0.04381 WST
10 LKR0.08762 WST
20 LKR0.17523 WST
50 LKR0.43808 WST
100 LKR0.87616 WST
250 LKR2.19041 WST
500 LKR4.38082 WST
1000 LKR8.76164 WST
2000 LKR17.52328 WST
5000 LKR43.80820 WST
10000 LKR87.61640 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Sri Lanka Rupisi
1 WST114.13400 LKR
5 WST570.67000 LKR
10 WST1141.34000 LKR
20 WST2282.68000 LKR
50 WST5706.70000 LKR
100 WST11413.40000 LKR
250 WST28533.50000 LKR
500 WST57067.00000 LKR
1000 WST114134.00000 LKR
2000 WST228268.00000 LKR
5000 WST570670.00000 LKR
10000 WST1141340.00000 LKR