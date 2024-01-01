250 Samoa talasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile WST → LKR çevirin

1,000WS$ WST = 106,3Sr LKR

05:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 WST → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek108,8130113,0300
Düşük105,6610105,6610
Ortalama107,3422109,3894
Değişim-0.81%-3.72%
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1 WST → LKR istatistikleri

WST → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 108,8130, en düşük 105,6610 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 107,3422 oldu. WST → LKR kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

WST → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 113,0300, en düşük 105,6610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 109,3894 oldu. WST → LKR kurundaki değişiklik -3.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9631,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62719,0161,4840,83589,3551,418
1 AUD0,6510,615111,6860,9120,51354,9120,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6990,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Sri Lanka Rupisi
1 WST106,25700 LKR
5 WST531,28500 LKR
10 WST1.062,57000 LKR
20 WST2.125,14000 LKR
50 WST5.312,85000 LKR
100 WST10.625,70000 LKR
250 WST26.564,25000 LKR
500 WST53.128,50000 LKR
1000 WST106.257,00000 LKR
2000 WST212.514,00000 LKR
5000 WST531.285,00000 LKR
10000 WST1.062.570,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Samoa Talası
1 LKR0,00941 WST
5 LKR0,04706 WST
10 LKR0,09411 WST
20 LKR0,18822 WST
50 LKR0,47056 WST
100 LKR0,94112 WST
250 LKR2,35279 WST
500 LKR4,70559 WST
1000 LKR9,41117 WST
2000 LKR18,82234 WST
5000 LKR47,05585 WST
10000 LKR94,11170 WST