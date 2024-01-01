10 Sri Lanka rupisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LKR → WST çevirin

10 lkr
0,09 wst

1,000Sr LKR = 0,009135WS$ WST

08:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00910,0093
Düşük0,00890,0089
Ortalama0,00900,0090
Değişim1.56%-1.27%
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1 LKR → WST istatistikleri

LKR → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0090 oldu. LKR → WST kurundaki değişiklik 1.56 değerindeydi.

LKR → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0093, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0090 oldu. LKR → WST kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,741,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5491,1090,670,9672,656
1 GBP1,2781,7681107,0491,9611,1851,714,695
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Samoa Talası
1 LKR0,00914 WST
5 LKR0,04568 WST
10 LKR0,09135 WST
20 LKR0,18270 WST
50 LKR0,45676 WST
100 LKR0,91352 WST
250 LKR2,28379 WST
500 LKR4,56759 WST
1000 LKR9,13517 WST
2000 LKR18,27034 WST
5000 LKR45,67585 WST
10000 LKR91,35170 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Sri Lanka Rupisi
1 WST109,46700 LKR
5 WST547,33500 LKR
10 WST1.094,67000 LKR
20 WST2.189,34000 LKR
50 WST5.473,35000 LKR
100 WST10.946,70000 LKR
250 WST27.366,75000 LKR
500 WST54.733,50000 LKR
1000 WST109.467,00000 LKR
2000 WST218.934,00000 LKR
5000 WST547.335,00000 LKR
10000 WST1.094.670,00000 LKR