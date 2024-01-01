20 Sri Lanka rupisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile LKR → WST çevirin

20 lkr
0,18 wst

1,000Sr LKR = 0,009136WS$ WST

08:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00910,0093
Düşük0,00890,0089
Ortalama0,00900,0090
Değişim1.57%-1.27%
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1 LKR → WST istatistikleri

LKR → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0090 oldu. LKR → WST kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

LKR → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0093, en düşük 0,0089 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0090 oldu. LKR → WST kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78383,7411,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,541,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0131,9611,1851,714,694
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Samoa Talası
1 LKR0,00914 WST
5 LKR0,04568 WST
10 LKR0,09136 WST
20 LKR0,18272 WST
50 LKR0,45680 WST
100 LKR0,91359 WST
250 LKR2,28398 WST
500 LKR4,56796 WST
1000 LKR9,13592 WST
2000 LKR18,27184 WST
5000 LKR45,67960 WST
10000 LKR91,35920 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Sri Lanka Rupisi
1 WST109,45800 LKR
5 WST547,29000 LKR
10 WST1.094,58000 LKR
20 WST2.189,16000 LKR
50 WST5.472,90000 LKR
100 WST10.945,80000 LKR
250 WST27.364,50000 LKR
500 WST54.729,00000 LKR
1000 WST109.458,00000 LKR
2000 WST218.916,00000 LKR
5000 WST547.290,00000 LKR
10000 WST1.094.580,00000 LKR