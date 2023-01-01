روبية سريلانكي إلى كرونة نروجية

تحويل LKR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٣٫٢٢ nok

1.00000 LKR = 0.03322 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
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LKR إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / كروني نرويجي
1 LKR0.03322 NOK
5 LKR0.16609 NOK
10 LKR0.33219 NOK
20 LKR0.66438 NOK
50 LKR1.66094 NOK
100 LKR3.32188 NOK
250 LKR8.30470 NOK
500 LKR16.60940 NOK
1000 LKR33.21880 NOK
2000 LKR66.43760 NOK
5000 LKR166.09400 NOK
10000 LKR332.18800 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / روبية سريلانكية
1 NOK30.10340 LKR
5 NOK150.51700 LKR
10 NOK301.03400 LKR
20 NOK602.06800 LKR
50 NOK1505.17000 LKR
100 NOK3010.34000 LKR
250 NOK7525.85000 LKR
500 NOK15051.70000 LKR
1000 NOK30103.40000 LKR
2000 NOK60206.80000 LKR
5000 NOK150517.00000 LKR
10000 NOK301034.00000 LKR