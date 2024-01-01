Sri Lanka rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LKR → NOK çevirin

1.000 lkr
33,85 nok

1.00000 LKR = 0.03385 NOK

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.04011.539050.931551.34743.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34081.136880.6881450.9953092.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169361.691324.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936110.01853390.01121840.01622590.0442298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Norveç Kronu
1 LKR0.03385 NOK
5 LKR0.16923 NOK
10 LKR0.33846 NOK
20 LKR0.67691 NOK
50 LKR1.69229 NOK
100 LKR3.38457 NOK
250 LKR8.46143 NOK
500 LKR16.92285 NOK
1000 LKR33.84570 NOK
2000 LKR67.69140 NOK
5000 LKR169.22850 NOK
10000 LKR338.45700 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 NOK29.54590 LKR
5 NOK147.72950 LKR
10 NOK295.45900 LKR
20 NOK590.91800 LKR
50 NOK1477.29500 LKR
100 NOK2954.59000 LKR
250 NOK7386.47500 LKR
500 NOK14772.95000 LKR
1000 NOK29545.90000 LKR
2000 NOK59091.80000 LKR
5000 NOK147729.50000 LKR
10000 NOK295459.00000 LKR