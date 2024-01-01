LKR - NOK Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Norveç kronu

Norveç kronu

Norveç kronu, Norveç'in ve bağımsız bölgelerinin özel para birimidir. Norveç kronu dünyanın en çok işlem gören 20. para birimidir. En çok euro için işlem görmektedir. Kron itibari bir para birimi olarak kabul edilir.



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