روبية سريلانكي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل LKR إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
76.07 hnl

1.00000 LKR = 0.07607 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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LKR إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / لامبيرا هندوراسي
1 LKR0.07607 HNL
5 LKR0.38035 HNL
10 LKR0.76071 HNL
20 LKR1.52142 HNL
50 LKR3.80355 HNL
100 LKR7.60710 HNL
250 LKR19.01775 HNL
500 LKR38.03550 HNL
1000 LKR76.07100 HNL
2000 LKR152.14200 HNL
5000 LKR380.35500 HNL
10000 LKR760.71000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / روبية سريلانكية
1 HNL13.14560 LKR
5 HNL65.72800 LKR
10 HNL131.45600 LKR
20 HNL262.91200 LKR
50 HNL657.28000 LKR
100 HNL1314.56000 LKR
250 HNL3286.40000 LKR
500 HNL6572.80000 LKR
1000 HNL13145.60000 LKR
2000 HNL26291.20000 LKR
5000 HNL65728.00000 LKR
10000 HNL131456.00000 LKR