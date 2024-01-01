ألف لمبيرة هندوراسية إلى روبية سريلانكي

تحويل HNL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
12,558.10 lkr

1.00000 HNL = 12.55810 LKR

Mid-market exchange rate at 08:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0832589.77941.465261.654570.95401518.5403
1 GBP1.1697411.2671105.0171.713941.935391.1159521.6869
1 USD0.923150.789204182.87971.352651.527420.8807517.1154
1 INR0.01113840.009522280.012065710.01632060.01842930.01062680.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لمباراس هندوراسية

HNL إلى USD

HNL إلى EUR

HNL إلى GBP

HNL إلى INR

HNL إلى JPY

HNL إلى RUB

HNL إلى AUD

HNL إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / روبية سريلانكية
1 HNL12.55810 LKR
5 HNL62.79050 LKR
10 HNL125.58100 LKR
20 HNL251.16200 LKR
50 HNL627.90500 LKR
100 HNL1255.81000 LKR
250 HNL3139.52500 LKR
500 HNL6279.05000 LKR
1000 HNL12558.10000 LKR
2000 HNL25116.20000 LKR
5000 HNL62790.50000 LKR
10000 HNL125581.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / لامبيرا هندوراسي
1 LKR0.07963 HNL
5 LKR0.39815 HNL
10 LKR0.79630 HNL
20 LKR1.59260 HNL
50 LKR3.98151 HNL
100 LKR7.96302 HNL
250 LKR19.90755 HNL
500 LKR39.81510 HNL
1000 LKR79.63020 HNL
2000 LKR159.26040 HNL
5000 LKR398.15100 HNL
10000 LKR796.30200 HNL