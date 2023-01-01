روبية سريلانكي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل LKR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٬٤٧٤٫١٠ kzt

1.00000 LKR = 1.47410 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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LKR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / تنغي كازاخستاني
1 LKR1.47410 KZT
5 LKR7.37050 KZT
10 LKR14.74100 KZT
20 LKR29.48200 KZT
50 LKR73.70500 KZT
100 LKR147.41000 KZT
250 LKR368.52500 KZT
500 LKR737.05000 KZT
1000 LKR1474.10000 KZT
2000 LKR2948.20000 KZT
5000 LKR7370.50000 KZT
10000 LKR14741.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / روبية سريلانكية
1 KZT0.67838 LKR
5 KZT3.39189 LKR
10 KZT6.78378 LKR
20 KZT13.56756 LKR
50 KZT33.91890 LKR
100 KZT67.83780 LKR
250 KZT169.59450 LKR
500 KZT339.18900 LKR
1000 KZT678.37800 LKR
2000 KZT1356.75600 LKR
5000 KZT3391.89000 LKR
10000 KZT6783.78000 LKR