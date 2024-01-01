Sri Lanka rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile LKR → KZT çevirin

1.000 lkr
1.436,21 kzt

1.00000 LKR = 1.43621 KZT

10:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.073389.12761.452981.651870.9477518.3251
1 GBP1.1694211.25515104.2291.699161.931741.1083221.4299
1 USD0.93170.796718183.04071.353751.539050.8830517.0736
1 INR0.01121990.00959430.012042310.01630220.01853370.01063390.205605

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Sri Lanka rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 LKR1.43621 KZT
5 LKR7.18105 KZT
10 LKR14.36210 KZT
20 LKR28.72420 KZT
50 LKR71.81050 KZT
100 LKR143.62100 KZT
250 LKR359.05250 KZT
500 LKR718.10500 KZT
1000 LKR1436.21000 KZT
2000 LKR2872.42000 KZT
5000 LKR7181.05000 KZT
10000 LKR14362.10000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sri Lanka Rupisi
1 KZT0.69627 LKR
5 KZT3.48137 LKR
10 KZT6.96275 LKR
20 KZT13.92550 LKR
50 KZT34.81375 LKR
100 KZT69.62750 LKR
250 KZT174.06875 LKR
500 KZT348.13750 LKR
1000 KZT696.27500 LKR
2000 KZT1392.55000 LKR
5000 KZT3481.37500 LKR
10000 KZT6962.75000 LKR