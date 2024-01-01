1 Kazakistan tengesinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → LKR çevirin

1.000₸ KZT = 0.5881Sr LKR

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 KZT → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.60730.6357
Düşük0.58810.5881
Ortalama0.59770.6121
Değişim-3.05%-6.54%
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1 KZT → LKR istatistikleri

KZT → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.6073, en düşük 0.5881 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.5977 oldu. KZT → LKR kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

KZT → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.6357, en düşük 0.5881 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.6121 oldu. KZT → LKR kurundaki değişiklik -6.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.408551.3417518.16130.949050.7924241.704591.54667
1 CAD0.7099510.95257512.89360.6738010.5625821.210181.09806
1 SGD0.7452951.04979113.53550.7073460.590591.270431.15273
1 ZAR0.05506210.07755780.073879610.05225850.04363260.09385860.085163

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sri Lanka Rupisi
1 KZT0.58806 LKR
5 KZT2.94032 LKR
10 KZT5.88065 LKR
20 KZT11.76130 LKR
50 KZT29.40325 LKR
100 KZT58.80650 LKR
250 KZT147.01625 LKR
500 KZT294.03250 LKR
1000 KZT588.06500 LKR
2000 KZT1176.13000 LKR
5000 KZT2940.32500 LKR
10000 KZT5880.65000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 LKR1.70049 KZT
5 LKR8.50245 KZT
10 LKR17.00490 KZT
20 LKR34.00980 KZT
50 LKR85.02450 KZT
100 LKR170.04900 KZT
250 LKR425.12250 KZT
500 LKR850.24500 KZT
1000 LKR1700.49000 KZT
2000 LKR3400.98000 KZT
5000 LKR8502.45000 KZT
10000 LKR17004.90000 KZT