1 Sri Lanka rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile LKR → KZT çevirin

1 lkr
1,57 kzt

1,000Sr LKR = 1,569₸ KZT

06:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,58011,5801
Düşük1,55821,4651
Ortalama1,56851,5172
Değişim0.45%4.97%
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1 LKR → KZT istatistikleri

LKR → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5801, en düşük 1,5582 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5685 oldu. LKR → KZT kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

LKR → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5801, en düşük 1,4651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5172 oldu. LKR → KZT kurundaki değişiklik 4.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7251,5330,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56560,6021,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,7691107,2141,9631,1841,7134,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 LKR1,56948 KZT
5 LKR7,84740 KZT
10 LKR15,69480 KZT
20 LKR31,38960 KZT
50 LKR78,47400 KZT
100 LKR156,94800 KZT
250 LKR392,37000 KZT
500 LKR784,74000 KZT
1000 LKR1.569,48000 KZT
2000 LKR3.138,96000 KZT
5000 LKR7.847,40000 KZT
10000 LKR15.694,80000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sri Lanka Rupisi
1 KZT0,63715 LKR
5 KZT3,18577 LKR
10 KZT6,37154 LKR
20 KZT12,74308 LKR
50 KZT31,85770 LKR
100 KZT63,71540 LKR
250 KZT159,28850 LKR
500 KZT318,57700 LKR
1000 KZT637,15400 LKR
2000 KZT1.274,30800 LKR
5000 KZT3.185,77000 LKR
10000 KZT6.371,54000 LKR