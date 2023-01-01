روبية سريلانكي إلى درام أرميني

تحويل LKR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٬١٩٢٫٤٤ amd

1.00000 LKR = 1.19244 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:14 UTC
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LKR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / درام أرمينية
1 LKR1.19244 AMD
5 LKR5.96220 AMD
10 LKR11.92440 AMD
20 LKR23.84880 AMD
50 LKR59.62200 AMD
100 LKR119.24400 AMD
250 LKR298.11000 AMD
500 LKR596.22000 AMD
1000 LKR1192.44000 AMD
2000 LKR2384.88000 AMD
5000 LKR5962.20000 AMD
10000 LKR11924.40000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / روبية سريلانكية
1 AMD0.83862 LKR
5 AMD4.19309 LKR
10 AMD8.38619 LKR
20 AMD16.77238 LKR
50 AMD41.93095 LKR
100 AMD83.86190 LKR
250 AMD209.65475 LKR
500 AMD419.30950 LKR
1000 AMD838.61900 LKR
2000 AMD1677.23800 LKR
5000 AMD4193.09500 LKR
10000 AMD8386.19000 LKR