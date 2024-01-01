Sri Lanka rupisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile LKR → AMD çevirin

1.000 lkr
1.290,81 amd

1.00000 LKR = 1.29081 AMD

10:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.073389.12791.453091.652120.9475818.3248
1 GBP1.1694311.25515104.2291.699281.932041.1081321.4296
1 USD0.93170.796718183.0411.353851.539290.8828517.0733
1 INR0.01121980.009594270.012042210.01630340.01853650.01063150.205601

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Sri Lanka rupisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ermeni Dramı
1 LKR1.29081 AMD
5 LKR6.45405 AMD
10 LKR12.90810 AMD
20 LKR25.81620 AMD
50 LKR64.54050 AMD
100 LKR129.08100 AMD
250 LKR322.70250 AMD
500 LKR645.40500 AMD
1000 LKR1290.81000 AMD
2000 LKR2581.62000 AMD
5000 LKR6454.05000 AMD
10000 LKR12908.10000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Sri Lanka Rupisi
1 AMD0.77471 LKR
5 AMD3.87354 LKR
10 AMD7.74707 LKR
20 AMD15.49414 LKR
50 AMD38.73535 LKR
100 AMD77.47070 LKR
250 AMD193.67675 LKR
500 AMD387.35350 LKR
1000 AMD774.70700 LKR
2000 AMD1549.41400 LKR
5000 AMD3873.53500 LKR
10000 AMD7747.07000 LKR