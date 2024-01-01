1 Sri Lanka rupisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile LKR → AMD çevirin

1 lkr
1,28 amd

1,000Sr LKR = 1,282֏ AMD

05:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,28811,3091
Düşük1,27281,2659
Ortalama1,27891,2833
Değişim0.29%-1.94%
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1 LKR → AMD istatistikleri

LKR → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2881, en düşük 1,2728 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2789 oldu. LKR → AMD kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

LKR → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3091, en düşük 1,2659 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2833 oldu. LKR → AMD kurundaki değişiklik -1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7091,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,631,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5791,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ermeni Dramı
1 LKR1,28210 AMD
5 LKR6,41050 AMD
10 LKR12,82100 AMD
20 LKR25,64200 AMD
50 LKR64,10500 AMD
100 LKR128,21000 AMD
250 LKR320,52500 AMD
500 LKR641,05000 AMD
1000 LKR1.282,10000 AMD
2000 LKR2.564,20000 AMD
5000 LKR6.410,50000 AMD
10000 LKR12.821,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Sri Lanka Rupisi
1 AMD0,77997 LKR
5 AMD3,89985 LKR
10 AMD7,79969 LKR
20 AMD15,59938 LKR
50 AMD38,99845 LKR
100 AMD77,99690 LKR
250 AMD194,99225 LKR
500 AMD389,98450 LKR
1000 AMD779,96900 LKR
2000 AMD1.559,93800 LKR
5000 AMD3.899,84500 LKR
10000 AMD7.799,69000 LKR