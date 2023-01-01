روبية سريلانكي إلى دينار كويتي

تحويل LKR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
0.953 kwd

1.00000 LKR = 0.00095 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LKR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Kuwaiti Dinar
1 LKR0.00095 KWD
5 LKR0.00477 KWD
10 LKR0.00953 KWD
20 LKR0.01906 KWD
50 LKR0.04765 KWD
100 LKR0.09531 KWD
250 LKR0.23826 KWD
500 LKR0.47653 KWD
1000 LKR0.95306 KWD
2000 LKR1.90611 KWD
5000 LKR4.76528 KWD
10000 LKR9.53056 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / روبية سريلانكية
1 KWD1049.26000 LKR
5 KWD5246.30000 LKR
10 KWD10492.60000 LKR
20 KWD20985.20000 LKR
50 KWD52463.00000 LKR
100 KWD104926.00000 LKR
250 KWD262315.00000 LKR
500 KWD524630.00000 LKR
1000 KWD1049260.00000 LKR
2000 KWD2098520.00000 LKR
5000 KWD5246300.00000 LKR
10000 KWD10492600.00000 LKR