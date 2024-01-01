Sri Lanka rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → KWD çevirin

1.000 lkr
0,986 kwd

1.00000 LKR = 0.00099 KWD

10:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.073389.12761.452981.651870.9477518.3251
1 GBP1.1694211.25515104.2291.699161.931741.1083221.4299
1 USD0.93170.796718183.04071.353751.539050.8830517.0736
1 INR0.01121990.00959430.012042310.01630220.01853370.01063390.205605

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Sri Lanka rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 LKR0.00099 KWD
5 LKR0.00493 KWD
10 LKR0.00986 KWD
20 LKR0.01971 KWD
50 LKR0.04929 KWD
100 LKR0.09857 KWD
250 LKR0.24643 KWD
500 LKR0.49285 KWD
1000 LKR0.98570 KWD
2000 LKR1.97140 KWD
5000 LKR4.92851 KWD
10000 LKR9.85701 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 KWD1014.51000 LKR
5 KWD5072.55000 LKR
10 KWD10145.10000 LKR
20 KWD20290.20000 LKR
50 KWD50725.50000 LKR
100 KWD101451.00000 LKR
250 KWD253627.50000 LKR
500 KWD507255.00000 LKR
1000 KWD1014510.00000 LKR
2000 KWD2029020.00000 LKR
5000 KWD5072550.00000 LKR
10000 KWD10145100.00000 LKR