5 Sri Lanka rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → KWD çevirin

5 lkr
0,005 kwd

1,000Sr LKR = 0,001011ك KWD

06:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim-0.02%-2.38%
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1 LKR → KWD istatistikleri

LKR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. LKR → KWD kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

LKR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. LKR → KWD kurundaki değişiklik -2.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7271,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6041,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2461,9631,1851,7134,705
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 LKR0,00101 KWD
5 LKR0,00505 KWD
10 LKR0,01011 KWD
20 LKR0,02021 KWD
50 LKR0,05053 KWD
100 LKR0,10105 KWD
250 LKR0,25263 KWD
500 LKR0,50527 KWD
1000 LKR1,01053 KWD
2000 LKR2,02106 KWD
5000 LKR5,05265 KWD
10000 LKR10,10530 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 KWD989,57800 LKR
5 KWD4.947,89000 LKR
10 KWD9.895,78000 LKR
20 KWD19.791,56000 LKR
50 KWD49.478,90000 LKR
100 KWD98.957,80000 LKR
250 KWD247.394,50000 LKR
500 KWD494.789,00000 LKR
1000 KWD989.578,00000 LKR
2000 KWD1.979.156,00000 LKR
5000 KWD4.947.890,00000 LKR
10000 KWD9.895.780,00000 LKR