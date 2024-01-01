250 Kuveyt dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → LKR çevirin

1.000ك KWD = 949.9Sr LKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 KWD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek958.3210999.9670
Düşük949.1530949.1530
Ortalama954.5525969.3261
Değişim-0.56%-2.78%
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1 KWD → LKR istatistikleri

KWD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 958.3210, en düşük 949.1530 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 954.5525 oldu. KWD → LKR kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

KWD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 999.9670, en düşük 949.1530 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 969.3261 oldu. KWD → LKR kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 KWD949.93100 LKR
5 KWD4749.65500 LKR
10 KWD9499.31000 LKR
20 KWD18998.62000 LKR
50 KWD47496.55000 LKR
100 KWD94993.10000 LKR
250 KWD237482.75000 LKR
500 KWD474965.50000 LKR
1000 KWD949931.00000 LKR
2000 KWD1899862.00000 LKR
5000 KWD4749655.00000 LKR
10000 KWD9499310.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 LKR0.00105 KWD
5 LKR0.00526 KWD
10 LKR0.01053 KWD
20 LKR0.02105 KWD
50 LKR0.05264 KWD
100 LKR0.10527 KWD
250 LKR0.26318 KWD
500 LKR0.52636 KWD
1000 LKR1.05271 KWD
2000 LKR2.10542 KWD
5000 LKR5.26355 KWD
10000 LKR10.52710 KWD