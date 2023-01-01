روبية سريلانكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل LKR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٤٢٠٫٤٩ isk

1.00000 LKR = 0.42049 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:20 UTC
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LKR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Icelandic Króna
1 LKR0.42049 ISK
5 LKR2.10247 ISK
10 LKR4.20494 ISK
20 LKR8.40988 ISK
50 LKR21.02470 ISK
100 LKR42.04940 ISK
250 LKR105.12350 ISK
500 LKR210.24700 ISK
1000 LKR420.49400 ISK
2000 LKR840.98800 ISK
5000 LKR2102.47000 ISK
10000 LKR4204.94000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / روبية سريلانكية
1 ISK2.37816 LKR
5 ISK11.89080 LKR
10 ISK23.78160 LKR
20 ISK47.56320 LKR
50 ISK118.90800 LKR
100 ISK237.81600 LKR
250 ISK594.54000 LKR
500 ISK1189.08000 LKR
1000 ISK2378.16000 LKR
2000 ISK4756.32000 LKR
5000 ISK11890.80000 LKR
10000 ISK23781.60000 LKR