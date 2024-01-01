Sri Lanka rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile LKR → ISK çevirin

1.000 lkr
443,17 isk

1.00000 LKR = 0.44317 ISK

10:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79678183.03811.539050.931651.347453.6729
1 CAD0.73874310.58861761.34381.136970.688260.995422.71333
1 GBP1.255051.69891104.2171.931591.169281.691124.60967
1 INR0.01204270.01630160.0095953710.01853430.01121970.01622690.0442315

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İzlanda Kronu
1 LKR0.44317 ISK
5 LKR2.21586 ISK
10 LKR4.43172 ISK
20 LKR8.86344 ISK
50 LKR22.15860 ISK
100 LKR44.31720 ISK
250 LKR110.79300 ISK
500 LKR221.58600 ISK
1000 LKR443.17200 ISK
2000 LKR886.34400 ISK
5000 LKR2215.86000 ISK
10000 LKR4431.72000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 ISK2.25646 LKR
5 ISK11.28230 LKR
10 ISK22.56460 LKR
20 ISK45.12920 LKR
50 ISK112.82300 LKR
100 ISK225.64600 LKR
250 ISK564.11500 LKR
500 ISK1128.23000 LKR
1000 ISK2256.46000 LKR
2000 ISK4512.92000 LKR
5000 ISK11282.30000 LKR
10000 ISK22564.60000 LKR