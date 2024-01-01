250 Sri Lanka rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile LKR → ISK çevirin

250 lkr
114,39 isk

1,000Sr LKR = 0,4576kr ISK

06:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45760,4708
Düşük0,45020,4502
Ortalama0,45410,4579
Değişim-0.00%-2.72%
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1 LKR → ISK istatistikleri

LKR → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4576, en düşük 0,4502 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4541 oldu. LKR → ISK kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

LKR → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4708, en düşük 0,4502 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4579 oldu. LKR → ISK kurundaki değişiklik -2.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7261,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6211,1080,6690,9682,659
1 GBP1,2831,7721107,4251,9641,1851,7154,713
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İzlanda Kronu
1 LKR0,45756 ISK
5 LKR2,28778 ISK
10 LKR4,57555 ISK
20 LKR9,15110 ISK
50 LKR22,87775 ISK
100 LKR45,75550 ISK
250 LKR114,38875 ISK
500 LKR228,77750 ISK
1000 LKR457,55500 ISK
2000 LKR915,11000 ISK
5000 LKR2.287,77500 ISK
10000 LKR4.575,55000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 ISK2,18553 LKR
5 ISK10,92765 LKR
10 ISK21,85530 LKR
20 ISK43,71060 LKR
50 ISK109,27650 LKR
100 ISK218,55300 LKR
250 ISK546,38250 LKR
500 ISK1.092,76500 LKR
1000 ISK2.185,53000 LKR
2000 ISK4.371,06000 LKR
5000 ISK10.927,65000 LKR
10000 ISK21.855,30000 LKR