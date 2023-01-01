20 كرونة آيسلندية إلى روبية سريلانكي

تحويل ISK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
٤٦٫٩٨ lkr

1.00000 ISK = 2.34919 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / روبية سريلانكية
1 ISK2.34919 LKR
5 ISK11.74595 LKR
10 ISK23.49190 LKR
20 ISK46.98380 LKR
50 ISK117.45950 LKR
100 ISK234.91900 LKR
250 ISK587.29750 LKR
500 ISK1174.59500 LKR
1000 ISK2349.19000 LKR
2000 ISK4698.38000 LKR
5000 ISK11745.95000 LKR
10000 ISK23491.90000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Icelandic Króna
1 LKR0.42568 ISK
5 LKR2.12839 ISK
10 LKR4.25679 ISK
20 LKR8.51358 ISK
50 LKR21.28395 ISK
100 LKR42.56790 ISK
250 LKR106.41975 ISK
500 LKR212.83950 ISK
1000 LKR425.67900 ISK
2000 LKR851.35800 ISK
5000 LKR2128.39500 ISK
10000 LKR4256.79000 ISK