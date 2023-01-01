روبية سريلانكي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل LKR إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
5.56 ang

1.00000 LKR = 0.00556 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LKR إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ANG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 LKR0.00556 ANG
5 LKR0.02781 ANG
10 LKR0.05562 ANG
20 LKR0.11125 ANG
50 LKR0.27813 ANG
100 LKR0.55625 ANG
250 LKR1.39063 ANG
500 LKR2.78125 ANG
1000 LKR5.56250 ANG
2000 LKR11.12500 ANG
5000 LKR27.81250 ANG
10000 LKR55.62500 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / روبية سريلانكية
1 ANG179.77500 LKR
5 ANG898.87500 LKR
10 ANG1797.75000 LKR
20 ANG3595.50000 LKR
50 ANG8988.75000 LKR
100 ANG17977.50000 LKR
250 ANG44943.75000 LKR
500 ANG89887.50000 LKR
1000 ANG179775.00000 LKR
2000 ANG359550.00000 LKR
5000 ANG898875.00000 LKR
10000 ANG1797750.00000 LKR