ألف غيلدر الأنتيل الهولندية إلى روبية سريلانكي

تحويل ANG إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ang
١٨١٬٤٤٠ lkr

1.00000 ANG = 181.44000 LKR

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غيلدر الأنتيل الهولندية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ANG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ANG الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / روبية سريلانكية
1 ANG181.44000 LKR
5 ANG907.20000 LKR
10 ANG1814.40000 LKR
20 ANG3628.80000 LKR
50 ANG9072.00000 LKR
100 ANG18144.00000 LKR
250 ANG45360.00000 LKR
500 ANG90720.00000 LKR
1000 ANG181440.00000 LKR
2000 ANG362880.00000 LKR
5000 ANG907200.00000 LKR
10000 ANG1814400.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 LKR0.00551 ANG
5 LKR0.02756 ANG
10 LKR0.05511 ANG
20 LKR0.11023 ANG
50 LKR0.27557 ANG
100 LKR0.55115 ANG
250 LKR1.37787 ANG
500 LKR2.75574 ANG
1000 LKR5.51147 ANG
2000 LKR11.02294 ANG
5000 LKR27.55735 ANG
10000 LKR55.11470 ANG