روبية سريلانكي إلى بالبوا بنمي

تحويل LKR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٫٠٩ pab

1.00000 LKR = 0.00309 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LKR إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PAB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Panamanian Balboa
1 LKR0.00309 PAB
5 LKR0.01543 PAB
10 LKR0.03086 PAB
20 LKR0.06173 PAB
50 LKR0.15432 PAB
100 LKR0.30864 PAB
250 LKR0.77160 PAB
500 LKR1.54321 PAB
1000 LKR3.08642 PAB
2000 LKR6.17284 PAB
5000 LKR15.43210 PAB
10000 LKR30.86420 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / روبية سريلانكية
1 PAB324.00000 LKR
5 PAB1620.00000 LKR
10 PAB3240.00000 LKR
20 PAB6480.00000 LKR
50 PAB16200.00000 LKR
100 PAB32400.00000 LKR
250 PAB81000.00000 LKR
500 PAB162000.00000 LKR
1000 PAB324000.00000 LKR
2000 PAB648000.00000 LKR
5000 PAB1620000.00000 LKR
10000 PAB3240000.00000 LKR